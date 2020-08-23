أخبار عاجلة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية -
"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول" -
"مدخلي" مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالحرم المكي -
مركز "متمم" يناقش أدوار وأهداف مجموعة تواصل الأعمال B20 تحت مظلة "العشرين" -
هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار" -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة -
وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

معلمو "عسير" يُفاجَؤون بنقلهم خارج رغباتهم المدخلة وخارج مدنهم

Print
معلمو "عسير" يُفاجَؤون بنقلهم خارج رغباتهم المدخلة وخارج مدنهم معلمو "عسير" يُفاجَؤون بنقلهم خارج رغباتهم المدخلة وخارج مدنهم
بعد صدور حركة النقل الداخلي

معلمو

فوجئ عدد من المعلمين التابعين لـ"تعليم عسير" بعد صدور حركة النقل الداخلي يوم الخميس الماضي بعدم التقيُّد من شؤون المعلمين بالرغبات المدخلة في برنامج نور لبعضهم. وأكد بعضهم أنهم نقلوا نقلاً وليس ندبًا إلى خارج المدن؛ وهو ما جعلهم في حيرة من أمرهم.

وتلقت "سبق" شكاوى عدد من المعلمين، أفادوا فيها بأنه في يوم الخميس الماضي أصدر "تعليم عسير" الحركة الداخلية للمعلمين بعد ترقب وطول انتظار لها، لكنها كانت حركة أصابت الكثير من المعلمين بصدمة نفسية حادة حتى أصبحوا يعيشون في ذهول، ولم يفيقوا من هول الصدمة؛ والسبب يعود - بحسب حديث بعضهم - إلى عدم التقيد من شؤون المعلمين بالرغبات المدخلة في برنامج نور لبعضهم، وأن بعضهم نُقلوا نقلاً وليس ندبًا إلى خارج محافظة خميس مشيط، التي دخلوا إليها بعد عناء وطول انتظار، وكأن الأمر عقوبة وتأديب، وليس مصلحة عامة تخدم طلابنا ومدارسنا.

وبيّن أحدهم أنه ترتب على ذلك آثار نفسية سيئة، مبينًا أنهم ما زالوا يؤملون من وزارة التعليم إنصافهم بتشكيل لجنة عادلة، تضمن لهم حقًّا من حقوقهم التي كفلها النظام، وهو النقل عبر آلية النقل الداخلي المبني في الدرجة الأولى على رغبات المعلمين، وتحقيق الاستقرار النفسي والأسري لهم؛ بما يكون سببًا في التفاني لتقديم ما هو أفضل، وما يحقق نواتج تعليمية أفضل.وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة

مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا"

مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا"

وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية

وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية

"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول"

"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول"

شبكة عيون الإخبارية