3 جامعات تحدد آليات العملية التعليمية

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جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

يكون التدريس عن بعد للمقررات النظرية والشق النظري من المقررات المحتوية على شقين (نظري -عملي) من خلال نظام التعلم الإلكتروني «بلاكبورد» والمنصات الإلكترونية الأخرى المتاحة وحضوريا للشق العملي والسريري مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

يمكن استخدام المعامل الافتراضية وبرامج المحاكاة المتاحة في المواقع الرسمية لتدريس المقررات العملية والسريرية.

أداء الاختبارات الفصلية والنهائية لجميع المقررات سيكون حضوريا مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

تقييم الطلبة سيتم وفق نظام التقديرات المعتمد في لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية.

ستطبق لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية وقواعدها التنفيذية فيما يخص الحرمان والاعتذار عن فصل أو مقرر.

جامعة حفر الباطن

ستكون الدراسة عن بعد عبر نظام التعليم الإلكتروني «بلاك بورد» لجميع المقررات النظرية.

تقييم الوضع بشكل كامل لتحديد وضع الدراسة لبقية أسابيع الفصل وفقاً للمستجدات.

الدراسة حضوريا لجميع المقررات العملية على ألا تتجاوز نسبة حضور الطلاب إلى الكلية 50 % من العدد الإجمالي لطلاب الكلية.

يحق لمجلس الكلية السماح أن تكون الدراسة عن بعد عبر نظام التعليم الإلكتروني (بلاك بورد) لبعض المقررات العملية

يقوم مدرس المقرر بإبلاغ الطلاب عبر نظام التعليم الإلكتروني عن نمط التدريس الذي سيتم استخدامه للمقرر (حضوري أو عن بعد).

جامعة شقراء

إعداد الجداول الدراسية وفق متطلبات التعليم عن بعد وذلك للمقررات بشقيها النظري والعملي

عملية التقييم التي ستقوم بها اللجان المختصة للنظر في مدى عودة الدراسة بشكلها الطبيعي أو استمرار عملية التعليم عن بعد

فيما يتعلق بالمقررات العملية التي تتطلب الحضور فيتم حضوريا مع أخذ الإجراءات الاحترازية

يتم تدريس المقررات التدريبية والميدانية بحسب ما توفره الجهات التدريبية وبما يتوافق مع الاحترازات الطبية

الاختبارات الفصلية والنهائية لجميع المقررات ستكون حضوريا

مراعاة إعداد الطلبة في الشعب وفق ما تقتضي به ظروف المرحلة الحالية