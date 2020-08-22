★ ★ ★ ★ ★

طالب بالتركيز على السرعة لإنقاذ الأرواح

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت أعضاء من "الدولة العميقة" في إدارة الغذاء والدواء بالعمل على إبطاء اختبارات لقاحات "كوفيد-19"، وتأخيرها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال "ترامب" في تغريدة على "تويتر": "إن الدولة العميقة، أو أيًّا مَن كان، في إدارة الغذاء والدواء، يجعلون من الصعب للغاية على الشركات المصنِّعة للأدوية تسجيل الناس الذين يخضعون للتجارب السريرية لاختبار اللقاح والعلاجات لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

وأضاف: "من الواضح أنهم يأملون بتأجيل الإجابة إلى ما بعد الثالث من نوفمبر. يجب التركيز الآن على السرعة وإنقاذ الأرواح".

ويأتي هذا التصريح بعد أن نقلت "رويترز" عن مسؤول كبير في إدارة الغذاء والدواء أنه سيستقيل من منصبه إذا صرحت الإدارة الأمريكية باستخدام لقاح قبل أن يثبت أنه آمن وفعّال.

وعادة ما يلجأ "ترامب" إلى "تويتر" لانتقاد الوكالات الاتحادية، وأحيانًا ما يتهمها بأنها تقع تحت سيطرة الدولة العميقة، في إشارة واضحة إلى الموظفين الذين يخدمون منذ فترة طويلة، الذين يرى "ترامب" أنهم مصممون على تقويض برنامجه.

ويتخوف علماء ومسؤولون في مجال الصحة العامة ومشرعون من أن تضغط حكومة "ترامب" على إدارة الغذاء والدواء للموافقة على استخدام لقاح قبل الانتخابات، حتى وإن كانت البيانات التي جُمعت من التجارب السريرية لا تدعم استخدامه على نطاق واسع.الرئيس الأمريكي فيروس كورونا الجديد