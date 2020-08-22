"هلال الباحة" ينظم مبادرة للتبرع بالدم

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لاقت إقبالاً من المصطافين وأهالي المنطقة

نظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة- وبالتعاون مع مستشفى الملك فهد بمنطقة الباحة، جمعية تعاطف للخدمات الصحية- مبادرة ( دقائق من وقتك في التبرع قد تعني لغيرك حياة)، وبمتابعة مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي، وبحضور مدير إدارة التطوع بهيئة الهلال الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أن الحملة التي دشنت لاقت رواجًا وإقبالاً كبيرًا من المصطافين وأهالي المنطقة حيث بلغ عدد المتبرعين أكثر من 150 متبرعًا.

وأضاف: ثمّن مدير عام الفرع بالمنطقة دور الحملة وأهدافها النبيلة وكذلك مبادرة منسوبي الهيئة والمتطوعين والمتطوعات والمواطنين في المشاركة لتفاعلهم ومشاركتهم مع هذه الحملة بالتبرع بالدم، كما شكر جهود مستشفى الملك فهد بالباحة وقسم بنك الدم التابع لها، لتسهيل مهمة المواطنين في التبرع، داعيًا المواطنين للتفاعل معها والمبادرة بالتبرع لما لها من فوائد على صحة المتبرع وإنقاذ من يحتاج إلى الدم في الأوقات الحرجة.

الهلال الأحمر الباحة