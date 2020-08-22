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"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" وصاروخ باليستي أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه

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"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" وصاروخ باليستي أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية "التحالف": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" وصاروخ باليستي أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه
أُطلقا باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم السبت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة"، كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية. كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف - ولله الحمد - من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة جازان.

وقد اتخذت الميليشيا الحوثية الإرهابية الأعيان المدنية والمدنيين دروعًا بشرية لمكان إطلاق الصاروخ الباليستي.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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