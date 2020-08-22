1152 ساعة عمل و6 لجان تُنهي أعمال القبول إلكترونيًا بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

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استقبلت أكثر من 51 ألف طلب التحاق

أنهت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، جميع أعمال القبول للعام الجامعي القادم 1441 / 1442هـ.

وذكر عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، أن بوابة القبول الإلكترونية استقبلت خلال فترة تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة أكثر من (51) ألف طلب التحاق، من طلاب وطالبات الثانوية العامة، حيث جرت عملية التقديم في الجامعة بآلية إلكترونية متقنة. وتم الإعلان عن ترشيح ثلاث دفعات حسب الجدول الزمني للقبول وبوقت قياسي دون تأخير، وذلك بفضل الله ثم الاعتماد على أحدث الأنظمة التقنية وأكثرها تطورًا، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع مصادر المعلومات الحكومية الرسمية وخدمات الدعم الدائم التي تقدمها عمادة القبول والتسجيل بالجامعة والموارد التي سخرتها الجامعة لإنجاح أعمال القبول وبأفضل جودة.

وشدد "ال مريح"، على شفافية الجامعة مع المتقدمين وتحرص بتغطية جميع المقاعد الشاغرة، حيث تم الإعلان عن دفعة المقاعد الشاغرة وترقية بعض المتقدمين وقبول طلبه حتى آخر مقعد شاغر من الأعداد المحددة من مجلس الجامعة.

وذكرت رئيسة لجنة علاقات القبول النسائية الدكتورة نهى بنت عبداللطيف الملا، أنه على مدى ٢٠ يومًا عملت لجنة علاقات القبول النسائية التي تم تجهيزها بما يحقق الاحترازات الوقائية جنبًا إلى جنب مع قنوات الدعم المصاحبة، حيث استقبلت ما يقارب ٧١٠ اتصال هاتفي من خريجات المرحلة الثانوية وأولياء الأمور، للاستفسار خلال مراحل التقديم ثم الترشيح ثم استكمال الإجراءات.

كما حضر مقر اللجنة نحو١٧٠ زائرة، وهو ما يعادل تقريبًا زائرة لكل ٢٣ اتصالاً، مما يعكس الوعي المجتمعي باستثمار القنوات الإرشادية المتنوعة المتاحة خلال الدوام الرسمي وعلى مدار ٢٤ ساعة.

وقالت: "أطيب دعواتنا بالتوفيق لكل المتقدّمين ونبارك لأبنائنا وبناتنا الطلبة المستجدّين قبولهم، كما نحثهم على عقد العزم من اليوم الدراسي الأول بالالتزام الكامل بالمحاضرات النظرية والعملية بعد إتمام عملية التسجيل ذاتيًا، من خلال نظام سجلات الطلاب وفق خطة التسجيل المعلنة لكل مسار ومستوى دراسي، وكذلك حضور برامج التهيئة التي تقدمها عمادة السنة التحضيرية وعدم التردد في الحصول على المعلومة الموثوقة من مصدرها الرسمي ومتابعة مبادرة وعي الخاصة بطلبة الجامعة عبر حسابات قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية لعمادة القبول والتسجيل، والتي بدأت بنشر محتوى مادتها الإرشادية لخطوات التسجيل والتعريف بالمصطلحات والعمليات الأكاديمية ذات العلاقة".

من جانب آخر، أشار مساعد العميد لشؤون القبول تركي بن سليمان التركي، إلى أن الجامعة قد شكلت (6) لجان لخدمة المتقدمين والمتقدمات للقبول لتقديم كل سبل الدعم والمساندة للمتقدمين والمتقدمات، للتعريف بآلية القبول والتمكين من التقديم وكل ما يتعلق حال ذلك.

وقال: "تم تخصيص لجان علاقات القبول تعمل خلال فترة الدوام الرسمي من الساعة ٨ صباحًا وحتى الساعة ٢ ظهرًا، وهي لجنة علاقات القبول الرجالية ولجنة علاقات القبول النسائية في مبنى العمادات المساندة بالمدينة الجامعية بالراكة".

وأضاف: "تعمل هذه اللجان على تقديم المساعدة للمتقدمين والمتقدمات في معرفة المسارات والتخصصات المتاحة في الجامعة وتوجيههم بالشكل الصحيح، وذلك لضمان إتمام عملية التقديم والترشح للقبول، حيث استفاد 2143 طالبًا وطالبة من خلال الاتصال الهاتفي على الخطوط الساخنة التي تم تخصيصها في كل لجنة، أو من خلال الحضور الشخصي بمواعيد مسبقة".

وتابع "عملت لجنة الدعم المباشر للعام التاسع على التوالي في استقبال والرد على استفسارات المتقدمين من قِبل موظفين مختصين يقومون بمساعداتهم على مدار الساعة طيلة فترة أعمال القبول، وتضمن هذه اللجنة الرد السريع والخدمة المميزة للمتقدمين والعمل على حل كل الإشكالات التي قد تطرأ بشكل فوري والإجابة عن الاستفسارات بخصوصية تامة".

وأكّد "التركي"، الاعتماد الكبير على قنوات التواصل الاجتماعي من خلال لجنة تعمل على مدار الساعة للتفاعل مع المتقدمين والمتقدمات عبر كل وسائل التواصل الرسمية التابعة لعمادة القبول والتسجيل بالجامعة من خلال الحساب الموحد IAU_AR@ والإجابة عن كل الأسئلة وتوضيح المسارات والكليات، إضافة إلى تفعيل خدمة "واتساب الأعمال" للعام الثالث على التوالي، وأثبت نجاحه في الرد على أكثر من 7248 متقدمًا ومتقدمة وذلك على الرقم الموحد للعمادة(0133332222) والذي يعمل على مدار الساعة للرد على المتقدمين بشكل فوري.

وأوضح أنه يترأس تلك كل اللجان لجنة مركزية تُعنى بالإشراف والمتابعة لأعمال اللجان السابقة، واتخاذ الإجراء المناسب لتحقيق التكامل وتيسير أعمال القبول مع التأكيد أن القبول بالجامعة تنافسي بالنسبة الموزونة لتغطية المقاعد الشاغرة.

ومن جانب آخر ذكرت نائبة رئيس لجنة الدعم المباشر ابتهال بنت سعود التريكي، أن عمادة القبول والتسجيل تسعى دائمًا لتحقيق رؤية ورسالة وقيم الجامعة بتطبيق مبدأ العدالة والشفافية في قبول الطلبة، والسعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات التي تتسم بالدقة والسرعة للمتقدمين من خلال توفير عدة لجان منها لجنة الدعم المباشر التي عملت على مدار ٢٤ ساعة خلال الفترة من 23 من ذي القعدة 1441هـ حتى 1 من المحرم ١٤٤٢، للإجابة عن كل الاستفسارات من المتقدمين حول شروط وآلية القبول ومعرفة المسارات والتخصصات المتاحة وكيفية التقديم على الجامعة وإكمال إجراءات المرشحين للقبول.

وأشارت إلى أنه تم خدمة (8832) مستفيدًا عبر المحادثات الفورية و( ٣٦٠٠) مستفيد عبر البريد الإلكتروني مما كان له الأثر الكبير في التيسير على المتقدمين والحفاظ على صحتهم دون الحاجة إلى حضورهم إلى مقر العمادة.

جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل