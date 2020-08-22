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وزير الشؤون البلدية والقروية يدشن الشعار الجديد لـ"أمانة عسير"

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استمد مكوناته وزواياه الهندسية من فن "القط" وطرق التزيين قديمًا

وزير الشؤون البلدية والقروية يدشن الشعار الجديد لـ

دشَّن ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، خلال زياته الحالية لمنطقة عسير الشعار الجديد لأمانة المنطقة، الذي يأتي في إطار خطط تطوير جميع الهياكل الإدارية والفنية للأمانة، بما يتماشى مع رؤية 2030.

وأوضح أمين المنطقة، الدكتور وليد الحميدي، أن الشعار الجديد يمثل أحد أوجه الانطلاق بأعمال الأمانة إلى آفاق جديدة، تستمد رؤيتها من جمال وعراقة منطقة عسير. مشيرًا إلى أن ألوان الشعار ترمز إلى جميع مكونات منطقة عسير الطبيعية والجمالية والتراثية والحضارية؛ فالأخضر لون البساط الأخضر والغابات الكثيفة التي تتميز بها المنطقة، والأزرق يمثل شواطئ المنطقة التي تعتبر الجاذب السياحي الأول للأهالي والزوار في أيام الشتاء.

وأشار إلى أن الشعار استمد مكوناته وزواياه الهندسية من الفنون الراقية والعريقة للمنطقة، مثل فن "القط"، وتزيين المنازل قديمًا.

وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانة عسير وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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