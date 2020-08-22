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النصر يسعى للظفر بخدمات نجمَي بشكتاش التركي وتشونبوك الكوري الجنوبي

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النصر يسعى للظفر بخدمات نجمَي بشكتاش التركي وتشونبوك الكوري الجنوبي النصر يسعى للظفر بخدمات نجمَي بشكتاش التركي وتشونبوك الكوري الجنوبي

النصر يسعى للظفر بخدمات نجمَي بشكتاش التركي وتشونبوك الكوري الجنوبي

كشفت تقارير صحفية تركية اليوم السبت عن رغبة نادي النصر في التعاقد مع الصربي آدم لياييتش لاعب فريق بشكتاش، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية. وتأتي هذه الخطوة في ظل اقتراب رحيل لاعب الوسط البرازيلي جوليانو دي باولا عن النصر، الذي يرغب ناديه السابق فنربخشة باستعادة خدماته.

وكانت صحيفة "Fotomac" التركية قد أوضحت أن النصر قد دخل في محادثات من أجل ضم آدم لياييتش اللاعب الصربي، وأن ناديه بشكتاش لا يمانع في مسألة بيعه حال تلقيه عرضًا مغريًا.

وأسهم آدم لياييتش بـ(14 هدفًا) خلال 29 مباراة رسمية لعبها مع بشكتاش خلال الموسم الماضي، وسجل 7 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه. كما يمتد عقده مع النادي التركي حتى يونيو 2022.

جدير بالذكر أن صانع الألعاب الصربي سبق له اللعب لأندية بارتيزان الصربي وفيورنتينا وإيه سي روما وتورنتو وإنتر ميلان الإيطالي.

وفي السياق ذاته ذكر موقع "Sport Chosun" الكوري الجنوبي أن إدارة النصر قدمت عرضًا رسميًّا لتشونبوك الكوري الجنوبي لضم ظهيره الأيسر كيم جين سو. وأوضحت مصادر إعلامية أن النادي الكوري رفض عرض النصر، وأعلن تمسكه باللاعب الذي ينتهي عقده نهاية العام الجاري؛ ما دفع مسؤولي النصر إلى رفع قيمة العرض؛ إذ يحصل كيم جين سو على مليون دولار في الموسم الواحد، بينما يعرض عليه النصر 3 ملايين دولار سنويًّا.

وأشارت التقارير إلى أن مسؤولي النصر أمهلوا النادي الكوري الجنوبي حتى نهاية أغسطس الجاري للرد النهائي على العرض.النصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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