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"فهد بن جلوي" يشكر ولي العهد لدعمه الهجن

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"فهد بن جلوي" يشكر ولي العهد لدعمه رياضة الهجن "فهد بن جلوي" يشكر ولي العهد لدعمه الهجن

رفع الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- على دعمه الدائم لرياضة الهجن.

وقال الأمير فهد بن جلوي: "باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن ومنسوبي الاتحاد وملاك ومحبي الهجن؛ نتقدم بالشكر والامتنان لسمو سيدي ولي العهد، على الدعم المقدم لسباقات الهجن، والتي تأتي امتداداً للدعم السخي والمستمر الذي يوليه سموه -أيده الله- لرياضة الهجن".

واعتبر الأمير فهد دعم سموه دعماً لرياضة الهجن وملاكها والمواطنين المهتمين بتلك الرياضة، مهنئاً جميع ملاك الهجن ومحبيها على هذا الدعم، ومقدما شكره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ لحرصه واهتمامه برياضة الهجن ومختلف الرياضات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية