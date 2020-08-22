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لاعب الأهلي السابق يتعرض للإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري

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لاعب الأهلي السابق يتعرض للإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري لاعب الأهلي السابق يتعرض للإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري
النادي ووزارة الرياضة تكفلا بعلاجه

لاعب الأهلي السابق يتعرض للإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري

أصيب لاعب النادي الأهلي السابق المصري مؤمن زكريا بمرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر الحدوث يصيب الجهاز العصبي الحركي.


ونقلت وسائل إعلام مصرية، السبت، للاعب وهو غير قادر على المشي بحرية بعد صعوده لتحية الجماهير في أحد العروض المسرحية، مما تسبب ذلك في موجة تعاطف كبيرة معه.
وسبق لمؤمن زكريا الاحتراف في الملاعب مع فريقي الأهلي وأحد، قبل أن يجبر على اعتزال كرة القدم مبكراً بسبب مرضه، الذي يحتاج إلى متابعة صحية مستمرة.
الجدير بالذكر أن إدارة الأهلي المصري تسعى لتحمل تكاليف علاج اللاعب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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