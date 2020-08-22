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.. الجرافات تهدم مقارّ أحزاب موالية لإيران في العراق

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بالفيديو.. الجرافات تهدم مقارّ أحزاب موالية لإيران في العراق .. الجرافات تهدم مقارّ أحزاب موالية لإيران في العراق
وسط احتجاجات شديدة عقب مقتل ناشطين على يد إرهابيي إيران

بالفيديو.. الجرافات تهدم مقارّ أحزاب موالية لإيران في العراق

احتدّت الاحتجاجات في مدينة الناصرية، جنوبي العراق، اليوم السبت، بعد يوم شهد إحراق مقار تابعة لعدد من الأحزاب في المدينة، إلى جانب احتجاجات أخرى عنيفة في مدينة البصرة.

فقد بلغت الاحتجاجات في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار العراقية، حيث هدم مقارّ بعض الأحزاب الموالية لإيران بواسطة الجرافات.

وحسب مراسل تليفزيون "سكاي نيوز عربية"، هدم المحتجون مقار مليشيات بدر وعصائب أهل الحق في ذي قار.

وكان المحتجون في الناصرية، أحرقوا في وقت سابق مقار تابعة للأحزاب، كما هزّ انفجار ساحة الحبوبي، وسط المدينة، مما تسبب بإصابة 11 شخصاً.

وفي البصرة، أضرم المتظاهرون العراقيون النار في مكتب البرلمان للمطالبة بإقالة المحافظ.

واحتشد المحتجون لمطالبة البرلمان العراقي بإقالة المحافظ بعد مقتل اثنين من الناشطين وإصابة آخرين في 3 هجمات منفصلة نفذها مسلحون مجهولون خلال الأيام القليلة الماضية.

كذلك أحرق المتظاهرون الغاضبون صوراً لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي يتهمونه بالتحريض على قتل المتظاهرين.

وتوجّه المتظاهرون إلى مكتب مجلس النواب في المحافظة وقاموا بإحراقه وإغلاقه، فيما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المحتجين وسط انتشار مكثف لقوات مكافحة الشغب.


ومساء الجمعة، استخدمت قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية لتفريق مئات المتظاهرين الذين أحرقوا مقرات الأحزاب ومبان حكومية في البصرة والناصرية.

وتأتي الاحتجاجات على خلفية استمرار عمليات اغتيال النشطاء والنزاعات العشائرية في المحافظة وملاحقة المحتجين.

ولقيت الناشطة ريهام يعقوب، التي قادت عدة مسيرات نسائية في الماضي، حتفها يوم الأربعاء وأصيب ثلاثة آخرون عندما فتح مسلحون يحملون بنادق هجومية ويستقلون دراجة نارية، النار على سيارتهم.

وهذه هي الحادثة الثالثة هذا الأسبوع التي يستهدف فيها مسلحون ناشطاً سياسياً مناهضاً للحكومة، بعد مقتل أحد النشطاء وإطلاق النار على 4 آخرين في سيارتهم في حادث منفصل.

وبدأت موجة العنف عندما اغتيل الناشط تحسين أسامة الأسبوع الماضي، مما أدى إلى مظاهرات في الشوارع استمرت 3 أيام أطلقت خلالها قوات الأمن الرصاص الحي على المتظاهرين الذين رشقوا منزل المحافظ بالحجارة والقنابل الحارقة وأغلقوا عدة طرق رئيسية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية