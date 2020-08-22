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جدة.. بلدية "بريمان" تزيل قصر أفراح أقيم على أراضٍ حكومية

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"الزهراني" يطالب المواطنين بالإبلاغ عن التعديات

جدة.. بلدية

أزالت بلدية بريمان التابعة لأمانة محافظة جدة، قاعة أفراح بعد رصدها كحالة تعدٍّ في حي الأجواد الشعبي شمال شرق المحافظة، على مساحة تقدر بـ 5400 متر مربع، حيث تمت إزالتها بالكامل.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني لـ"سبق" أن "مراقبي البلدية رصدوا هذا التعدي المقام في أراضٍ حكومية، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق التعدي وتمت إزالته".

وطالب "الزهراني" المواطنين بالتعاون في التبليغ عن المخالفات البلدية والتعدي على الأراضي الحكومية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ "بلدي 940" للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأكد "الزهراني" أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة ضد أي معتدٍ على أراضٍ حكومية.

جدة.. بلدية

جدة.. بلدية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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