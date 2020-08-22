بدعم من الرئيس.. لجنة حكام الطائرة تؤمّن حقيبة رياضية للحكام

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قامت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي للكرة الطائرة بتأمين حقيبة رياضية لجميع الحكام، وذلك بدعم من رئيس اللجنة الرئيسية وعضو مجلس الإدارة عبدالله العدوان.

ويأتي ذلك من خلال التطوير الكبير الذي يشهده التحكيم السعودي للعبة. واستطاع الحكم السعودي إثبات حضوره في المحافل الدولية والآسيوية، وتحقيق العديد من النجاحات حتى أصبح مطلوباً في جميع البطولات.

وفي هذا الشأن أشاد "العدوان" بالدعم والاهتمام الذي يقدمه رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين، وأعضاء مجلس الإدارة للحكام والتحكيم، موضحاً أن الحكم السعودي أصبح مميزاً على المستوى المشاركات الداخلية والخارجية.

يُذكر أن اللجنة الرئيسية للحكام حرصت على إقامة وتكثيف العديد من الدورات والمحاضرات عن بعد لحكام المملكة بواقع 300 حكم حاضر فيها الحكم الدولي سعد اليحيوي لتقديم كل ما هو جديد في قانون اللعبة ومتابعة متطلبات الحكام قبل استئناف المنافسات المحلية التي توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وقد لاقت حضوراً لافتاً من جميع الحكام.