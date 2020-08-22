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بيدرسون: التنسيق التركي الروسي أعاد الهدوء شمال غربي سوريا

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بيدرسون: التنسيق التركي الروسي أعاد الهدوء شمال غربي سوريا بيدرسون: التنسيق التركي الروسي أعاد الهدوء شمال غربي سوريا

جي بي سي نيوز :- أثني المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون الأربعاء، على التنسيق التركي الروسي شمال غربي سوريا.

وقال بدرسون خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا عبر دائرة تلفزيونية حول تطورات الأزمة السورية، إن "الهدوء تمت استعادته بفضل التنسيق التركي الروسي، والتعاون مستمر بين الجانبين".

وفي 5 مارس/ آذار الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتفاقا لوقف إطلاق النار في إدلب، شمال غربي سوريا.

من جهة أخرى أبلغ بيدرسون مجلس الأمن الدولي، بأن الاستعدادات جارية لعقد الدورة الثالثة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية (الخاصة بسوريا) في جنيف، الإثنين المقبل.

وتضطلع اللجنة بمهمة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا مقسمين بالتساوي بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني.

وناشد بيدرسون الأطراف المشاركة في اجتماع الإثنين، "القدوم بنوايا حسنة، وتحمل مسؤولياتهم، والانخراط بإيجابية في أجندة المحادثات دون شروط مسبقة".

وقال بيدرسون، إن "المشاركة الإيجابية لأعضاء اللجنة الدستورية من شأنها أن تمنح السوريين أملا بأن شيئا يلوح في الأفق".

وسيكون هذا أول اجتماع للجنة الدستورية منذ انعقادها الأخير في جنيف في 25-29 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، حيث لم يتمكن المشاركون من النظام السوري، والمعارضة من الاتفاق على جدول أعمال للاجتماع.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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