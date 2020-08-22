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"المالية" تعلن إقفال طرح شهر أغسطس 2020م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

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"المالية" تعلن إقفال طرح شهر أغسطس 2020م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي "المالية" تعلن إقفال طرح شهر أغسطس 2020م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

‫ أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أغسطس 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسّمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 100 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.125 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي، أما الشريحة الثانية تبلغ 400 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13.515 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية