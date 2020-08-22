أخبار عاجلة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية -
"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول" -
"مدخلي" مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالحرم المكي -
مركز "متمم" يناقش أدوار وأهداف مجموعة تواصل الأعمال B20 تحت مظلة "العشرين" -
هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
السياحة تصدر تحذيرا للشركات بشأن إجراء اختبار "PCR" في المعامل الخاصة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جراحة تنهي معاناة مريض في جازان من سيلان نخاعي استمر 7 أعوام

Print
جراحة تنهي معاناة مريض في جازان من سيلان نخاعي استمر 7 أعوام جراحة تنهي معاناة مريض في جازان من سيلان نخاعي استمر 7 أعوام
عبر الترميم باستعمال بدائل السحايا الصناعية مع أنسجة مخاطية

جراحة تنهي معاناة مريض في جازان من سيلان نخاعي استمر 7 أعوام

نجح أطباء فريق جراحة الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، في إنهاء معاناة مريض في العقد الرابع من العمر، من سيلان للسائل النخاعي من جهة الأنف اليسرى، بعد معاناة استمرت لمدة سبعة أعوام.

وذكر الفريق الطبي المعالج أنه بعد أن أجريت الفحوصات الطبية اللازمة للمريض، وتبين وجود ثقبين في عظام قاع الجمجمة مع هبوط للدماغ والسحايا، الثقبان في مناطق مختلفة جانبية وعميقة، الأول فوق العين والثاني في الامتداد والتجويف الجانبي للجيب الأنفي الوتدي العميق، ويحتاج التدخل الجراحي إلى تقنية عالية ودقة في العمل لتفادي حصول أي مضاعفات في أحد الثقبين.


وأكد الفريق المعالج أن الفحوصات كشفت أن المريض لا يعاني من أي أمراض مزمنة، ولم يتعرض لحوادث، ولم يخضع لعمليات مسبقاً في الأنف أو الجيوب الأنفية، وتقرر إخضاع المريض لعملية جراحية تم من خلالها الترميم باستعمال بدائل السحايا الصناعية مع أنسجة مخاطية من الأنف ومواد طبية صناعية أخرى.

ونجح الفريق الطبي في إجراء العملية التي تعتبر من العمليات المعقدة، وغادر المريض المستشفى بعد تحسن حالته الصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة

مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا"

مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا"

وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية

وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية

"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول"

"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول"

شبكة عيون الإخبارية