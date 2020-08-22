"الشؤون الإسلامية" بالمدينة تصدر حركة تكليفات وتدوير قيادات

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لتجديد الدماء والطاقات بما ينعكس على مخرجات العمل

أصدر المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ وجب بن علي العتيبي، مجموعة من القرارات تضمنت تكليفات وتدوير قيادات إدارية بالفرع.

وتضمنت القرارات تكليف كل من الشيخ أحمد بن حسن الزهراني مديراً لمركز الدعوة بالمدينة المنورة، والشيخ هاشم بن محمد البرزنجي مديراً لإدارة الدعوة بالفرع، والشيخ خالد بن محمد السناني مديراً لإدارة المساجد بالفرع، والشيخ بندر بن سليمان الخيبري مديراً لإدارة مساجد المدينة، والشيخ وليد بن أحمد الصاعدي مديراً لإدارة شؤون المتبرعين.

وتضمنت القرارات تكليف بدر بن صالح الردادي مديراً لإدارة الشؤون الإدارية والمالية، وطلال بن علي الأحمدي مديراً للإدارة المالية، ووليد بن أحمد عبدالمعطي عيسى مديراً للعقود والمشتريات، وماهر بن محمد أبوصالح مسؤولاً لوحدة الوثائق والمحفوظات.

وتم تكليف ماجد عبدالهادي الحجيلي مديراً لإدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعبدالعزيز بن أحمد الخلف مديراً لمكتب المدير العام للفرع، وماجد بن غالب المحمدي مديراً لإدارة الإعلام والاتصال المؤسسي، ومروان بن محمد بن صالح أبوصالح مديراً لإدارة التقنية والمعلومات، وحسين بن حمزة علي أفندي مسؤولاً لوحدة التنسيق.

وأوضح الشيخ وجب العتيبي في تصريح له أن هذه التكليفات تأتي في إطار تدوير القيادات الإدارية بالفرع والإدارات التابعة له بالمحافظات وتجديد الدماء والطاقات بما ينعكس على مخرجات العمل للرقي بمستوى الخدمات المقدمة لبيوت الله والدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال وخدمة المواطنين والمقيمين.

ونوّه الشيخ وجب العتيبي بما يجده الفرع ومنسوبوه من دعم ومساندة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ الذي يحرص دائماً على أن يقوم الجميع برسالته السامية وفق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- سائلاً الله تعالى للمكلفين التوفيق بما أوكل لهم من مهام وأعمال والقيام بها على أكمل وجه.