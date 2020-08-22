مركز "شرائع مكة" يعقد اجتماعه الدوري "عن بعد"طد

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قرر اعتماد فريق إعلامي متطوع في "العلاقات العامة"

عقد مجلس إدارة مركز حي الشرائع التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة اجتماعاً دورياً مساء أمس الخميس غرة شهر محرم الجاري 1442هـ عن بُعد وعبر التطبيق الاجتماعي ZOOM بحضور رئيس مجلس الإدارة إبراهيم الثقفي ونائبه محمد برناوي والمدير التنفيذي صالح الزهراني، وأعضاء مجلس الإدارة.

ورحب "الثقفي" بالجميع، مثنياً على العمل الخيري الكبير الذي تم إنجازه في المركز في الفترة السابقة منذ بداية الجائحة العالمية.

وبعدما ناقش المجتمعون ما جاء في جدول الاجتماع، خلصوا إلى عدد من التوصيات في مقدمتها تناوب أعضاء المجلس على الحضور والمشاركة خلال الأنشطة والبرامج التي تنفذ لدعم اللجان التنفيذية.

واستحسن المجتمعون استضافة المركز لمنتدى الاعلام التطوعي الثاني، وناقشوا الوقت المناسب لحضور مناقشة الخطة التشغيلية في مقر جمعية مراكز الأحياء، وتقرر تفويض المدير التنفيذ لاختيار الوقت المناسب وإشعار المجلس به.

وقرر المجلس دعم المركز بفريق إعلامي متطوع في مجال العلاقات العامة للعمل مع اللجان التنفيذية، وأسند إعداد ملف شامل إلى نائب رئيس المركز محمد برناوي، إلى جانب مناقشة آلية سير عمل القسم النسائي في ظل تكليف عضو المجلس رئيسة القسم النسائي شريفة الزهراني بمهمة الإشراف على الفرق التطوعية بالجمعية، وقدم المجلس التهنئة لها بمناسبة اختيارها لهذه المهمة.

ووافق المجتمعون على ضم الدكتور أحمد العبادي أحد سكان الحي البارزين ليكون على رأس إحدى اللجان التنفيذية بالمركز، ورحب المجلس بضم رئيس بلدية الشرائع الفرعية الجديد المهندس محمد العصيمي.

وأعرب المجلس عن شكره لرئيس البلدية السابق عضو مجلس الإدارة المهندس ممدوح العبيد، كما شكر لجنة الإعلام والتوثيق بالاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات على دعمها التقني للمركز.