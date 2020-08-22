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من تقرير "الصحة".. إصابات كورونا اليومية تتراجع إلى أقل معدل منذ 4 أشهر

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من تقرير "الصحة".. إصابات كورونا اليومية تتراجع إلى أقل معدل منذ 4 أشهر من تقرير "الصحة".. إصابات كورونا اليومية تتراجع إلى أقل معدل منذ 4 أشهر
الوزارة كشفت اليوم عن تسجيل 1184 حالة جديدة ليصبح الاجمالي 306370

من تقرير

تراجعت إصابات كورونا في #المملكة إلى أقل عدد يومي منذ 4 أشهر بعد تسجيل 1184 إصابة جديدة اليوم.

وكانت قد أعلنت "الصحة" اليوم السبت عن تسجيل (1184) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (306370) حالة، من بينها (24310) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1652) حالة حرجة.

كما تم تسجيل (1374) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (278441) حالة.

وقالت الوزارة: تم تسجيل (39) حالة وفاة جديدة، ليصبح اجمالي الوفيات 3619 حالة "رحمهم الله جميعا".

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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