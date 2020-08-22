بعد شنها غارات جوية.. إسقاط عدة طائرات استطلاع روسية في إدلب

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جي بي سي نيوز:- تمكنت المقاومة السورية من إسقاط طائرتي استطلاع روسيتين في محافظة إدلب يوم الثلاثاء، وذلك بعد شن الطائرات الحربية الروسية عددا من الغارات الجوية مستهدفةً محيط مخيمات في منطقتي "حربنوش" و"الشيخ بحر" بالقرب من مدينة "معرة مصرين" شمال إدلب.

وأوضح مصدر عسكري عن سقوط طائرة استطلاع روسية صغيرة الحجم، عندما كانت تحدد أهداف بالقرب من بلدة "معربليت" في منطقة "جبل الزاوية" جنوب إدلب، إثر استهدافها بالمضادات الأرضية التابعة لغرفة عمليات "الفتح المبين".

فيما أشار المصدر إلى سقوط طائرة استطلاع روسية ثانية، كانت أيضاً تحمل أهدافا فوق سماء بلدة "بداما" بالقرب من مدينة "جسر الشغور" غرب إدلب، إثر استهدافها بالمضادات الأرضية التابعة لغرفة عمليات "الفتح المبين".

وفي السياق، سقطت طائرة استطلاع ضخمة مذخرة مجهولة المصدر، بالقرب من مدينة "كفرتخاريم" على الحدود السورية التركية، نتيجة استهدافها بصاروخ "م.ط" من جهة مجهولة، فيما أشار مصدر لـ"زمان الوصل" إلى أن الطائرة لا تتبع للقوات التركية، ومن المرجح أن تكون تابعة لقوات التحالف الدولي.

كما قصفت مدفعية الجيش التركي قوات الأسد المتمركزة في بلدة "خان السبل" على أوتوستراد "M5"، جنوب إدلب، وذلك رداً على الخروقات المتكررة يومياً من استهدافات أرضية وجوية لمنطقة "خفض التصعيد الرابعة" في إدلب وما حولها.