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العثور على أحد "صيادي بحر الليث المفقودين" متوفى والبحث عن شقيقه

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العثور على أحد "صيادي بحر الليث المفقودين" متوفى والبحث عن شقيقه العثور على أحد "صيادي بحر الليث المفقودين" متوفى والبحث عن شقيقه
آسيويان خرجا أمس لمزاولة عملهما وتأخر فأبلغ أخوهم الثالث "حرس الحدود"

العثور على أحد

عثرت فرق الإنقاذ بحرس الحدود بمحافظة الليث، صباح اليوم السبت، على جثمان أحد الوافدين الذين كانا قد فقدا يوم أمس في بحر الليث بعد خروجهما لمزاولة مهنة صيد الأسماك.

وفي التفاصيل: فإن وافدين شقيقين من جنسية آسيوية كانا قد خرجا لمزاولة مهنة صيد الأسماك صباح أمس الجمعة، في بحر الليث، وتأخرا عن العودة في وقتهما المحدد؛ مما دفع شقيقهما الثالث الذي كان يتواجد في مقر السكن إلى إبلاغ حرس الحدود ، والذي بدأ البحث عنهما، وقد أسفر البحث عن العثور على أحدهما متوفى داخل البحر، بالإضافة إلى العثور على القارب الذي كانا يستقلانه، فيما لا يزال البحث جارياً عن المفقود الآخر.حرس الحدود محافظة الليث

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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