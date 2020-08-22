أخبار عاجلة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية -
"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول" -
"مدخلي" مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالحرم المكي -
مركز "متمم" يناقش أدوار وأهداف مجموعة تواصل الأعمال B20 تحت مظلة "العشرين" -
هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
السياحة تصدر تحذيرا للشركات بشأن إجراء اختبار "PCR" في المعامل الخاصة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تفتيش الموقعين المشبوهين.. مدير "الطاقة الذرية" يزور إيران

Print
تفتيش الموقعين المشبوهين.. مدير "الطاقة الذرية" يزور إيران تفتيش الموقعين المشبوهين.. مدير "الطاقة الذرية" يزور إيران
يلتقي بمسؤولين رفيعي المستوى

تفتيش الموقعين المشبوهين.. مدير

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم (السبت)، أنه سيزور إيران للمرة الأولى منذ توليه المنصب الاثنين المقبل؛ بهدف الضغط على طهران حتى تسمح للمفتشين بدخول موقعين نوويين سابقين تدور الشبهات حولهما في ظل خلاف مستمر منذ شهور.

وقال "جروسي" الذي تولى المنصب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في بيان نقلته "رويترز": "هدفي هو أن تؤدي اجتماعاتي في طهران إلى تقدم ملموس في مواجهة القضايا العالقة، التي ربطتها الوكالة بالضمانات في إيران وخاصة حل قضية الدخول".

وذكر أنه سيلتقي بسلطات إيرانية رفيعة المستوى دون أن يحددها.

من ناحيتهم أعرب دبلوماسيون في فيينا عن أملهم في حل الخلاف على الدخول قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة في سبتمبر (أيلول).الطاقة الذرية رافائيل جروسي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة

مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا"

مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا"

وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية

وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية

"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول"

"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول"

شبكة عيون الإخبارية