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"سلمان للإغاثة" يختتم تركيب أجهزة التنفس لمراكز علاج كورونا بوادي حضرموت

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يتولّى تدريب العاملين على طريقة تشغيلها وفهم طبيعة مكوناتها وطرق صيانتها

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تركيب أجهزة التنفس الاصطناعي لمراكز علاج المستجد بوادي حضرموت، وتدريب العاملين عليها.

وذكر مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت الدكتور هاني خالد العمودي؛ أنه جرى تركيب أجهزة التنفس الاصطناعي في مراكز العزل العلاجي بهيئة مستشفى سيئون العام ومستشفى الحياة بالقطن ومستشفى تريم، إضافة إلى تدريب الكادر الصحي العامل بالعناية المركزة بتلك المراكز على طريقة تشغيلها والتعرف على مكوناتها وطرق صيانتها من قبل مهندس الشركة الموردة لتلك الأجهزة المكلفة من مركز الملك سلمان للإغاثة.

وعبّر "العمودي" عن شكره وتقديره للمملكة ممثلة في المركز على سرعة التواصل في تركيب تلك الأجهزة الحديثة وذات النوعية الممتازة وتدريب العاملين عليها، التي ستسهم في مكافحة وباء كورونا باليمن.

يأتي ذلك ضمن الدفعة الرابعة من المستلزمات الطبية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لمجابهة وباء كورونا في المحافظات اليمنية المحررة التي تم تسلمها مؤخرًا بمستودعات الإمداد الدوائي بوزارة الصحة بسيئون.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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