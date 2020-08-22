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50 مليون جرعة.. اتفاق بين إندونيسيا وسينوفاك الصينية للحصول على لقاح كورونا

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50 مليون جرعة.. اتفاق بين إندونيسيا وسينوفاك الصينية للحصول على لقاح كورونا 50 مليون جرعة.. اتفاق بين إندونيسيا وسينوفاك الصينية للحصول على لقاح كورونا
بعدما أظهرت التحاليل إيجابية نحو 150 ألف إندونيسي للفيروس بينهم 6500 وفاة

50 مليون جرعة.. اتفاق بين إندونيسيا وسينوفاك الصينية للحصول على لقاح كورونا

وقعت إندونيسيا اتفاقاً مع شركة "سينوفاك بايوتك" الصينية للحصول على 50 مليون جرعة من لقاح المُركز ما سيسمح لشركة "بي تي بايو فارما" المملوكة للدولة بإنتاج جرعات محلياً.

وقالت شركة "بايو فارما" المصنعة للقاحات في بيان اليوم السبت إن سينوفاك سوف تشحن اللقاح المركز على خمس مراحل متساوية بين نوفمبر ومارس المقبلين. كما منحت سينوفاك ومقرها بكين أولوية الحصول على شحنات كبيرة لإندونيسيا حتى نهاية 2021.

وتسعى بحسب د ب أ، لشراكة محتملة مع شركة الأدوية الصينية "سينوفارم جروب"، حسب ما قالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي عبر حسابها على تويتر أمس الجمعة.

وأظهرت التحاليل المعملية إيجابية نحو 150 ألف إندونيسي للفيروس، فيما وصل الوفيات إلى 6500 حتى 22 أغسطس، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وقالت "بايو فارما" إنها سوف تزيد قدرتها التصنيعية لـ 250 مليون جرعة بحلول نهاية العام من نحو مائة مليون حالياً، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وسوف يستلزم لقاح كورونا المركز سلسلة من التجارب، ويجب تسجيله لدى وكالة مراقبة الأغذية والعقاقير الإندونيسية قبل الإنتاج الكمي.إندونيسيا شركة سينوفاك بايوتك الصينية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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