بورصة تتراجع وليرة تهوي.. "مفاجأة أردوغان" تُبحر عكس الاتجاه!

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اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي كان كفيلاً بتحسن مؤشرات لم يدم طويلاً

عقب إعلان الرئيس التركي رجب أردوغان عن اكتشاف الغاز الطبيعي الجديد، قفز الدولار أمام الليرة التركية، ليرتفع من 7.30 ليرة الخميس إلى 7.33 ليرة الجمعة بعد أن كان الأربعاء الماضي تراجع إلى 7.28.

وبينما أعلن "أردوغان"، أمس الجمعة، اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي في البحر الأسود باحتياطي يبلغ 320 مليار متر مكعب، لم ينعكس إيجابًا على مؤشرات البورصة وقيمة العملة المحلية.

وبدأ المؤشر الرئيس لبورصة إسطنبول (BIST 100) تعاملات أمس الجمعة بارتفاع طفيف بقيمة 1.04%، عند مستوى 1.138.49 نقطة، إلا أنه تراجع إلى 1.134 نقطة، ثم ختم تعاملاته عند مستوى 1.109 نقطة، وفق صحيفة "زمان" التركية.

"أردوغان" كان قد أعلن الأربعاء الماضي عن مفاجأة وبشرى سارة للشعب التركي، مما أدى إلى ارتفاع أسهم سوق الطاقة في بورصة إسطنبول، إلا أن ذلك لم يدم طويلا عقب الإعلان عن المفاجأة المتمثلة في حقل الغاز الجديد.

وقبل يومين، سجلت أسهم شركة “Petkim” ارتفاعًا في أسهمها بنسبة 9.9%، كما ارتفعت أسهم شركة “Tüpraş” بنسبة 6.95%، وأمس الجمعة، تراجعت أسهم الشركة الأولى بنسبة 8.60% ؛ بينما تراجعت الشركة الثانية بنسبة 7.55%.الرئيس التركي رجب أردوغان