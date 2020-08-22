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المدينة.. إغلاق 72 منشأة غذائية وتجارية مخالفة ورفع 10 أطنان نفايات

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المدينة.. إغلاق 72 منشأة غذائية وتجارية مخالفة ورفع 10 أطنان نفايات المدينة.. إغلاق 72 منشأة غذائية وتجارية مخالفة ورفع 10 أطنان نفايات
2081 جولة رقابية نفّذتها "الأمانة" في أسبوع.. والإصحاح البيئي يعقم الأحياء

المدينة.. إغلاق 72 منشأة غذائية وتجارية مخالفة ورفع 10 أطنان نفايات

نفّذت أمانة منطقة المدينة المنوّرة، ممثلة في الفرق الميدانية وبلدياتها الفرعية، خلال الأسبوع الماضي، 2081 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية والمطاعم والمسالخ؛ للتأكّد من سلامة الغذاء المقدّم لأهالي المدينة المنوّرة.

وأغلقت الأمانة خلال الجولات الرقابية 72 منشأة مخالفة وإشعار وإنذار 860 منشأة وإتلاف 7.325 كيلو جرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وسحب 297 عيّنة غذائية من المطاعم والمراكز التجارية لتحليلها في مختبرات الأمانة، فيما نفّذت الفرق الميدانية 35 جولة إصحاح بيئي لمكافحة آفات الصحة العامة و423 جولة للنظافة والغسيل والتعقيم، وتم رفع 10872 طناً من النفايات المنزلية بأحياء المدينة المنوّرة و37157 متراً مكعباً من الأنقاض ومخلفات البناء والهدم.

كما قامت فرق الإصحاح البيئي والنظافة بأعمال الرش ومكافحة آفات الصحة العامة وتعقيم وتطهير الأحياء والطرق والميادين العامة، وذلك ضمن خطط الأمانة التشغيلية للتأكّد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

ودعت أمانة المدينة المنوّرة، إلى أهمية تعاون المواطنين والمقيمين وتقديم بلاغ في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية من خلال الاتصال بمركز العمليات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية.أمانة منطقة المدينة المنوّرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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