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أكتوبر المقبل.. أكاديمية "سليمان الحبيب" تُطلق برنامج الزمالة في تمريض العناية المركزة

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أكتوبر المقبل.. أكاديمية "سليمان الحبيب" تُطلق برنامج الزمالة في تمريض العناية المركزة أكتوبر المقبل.. أكاديمية "سليمان الحبيب" تُطلق برنامج الزمالة في تمريض العناية المركزة
للارتقاء بالكوادر التمريضية الوطنية وتطوير قدراتها وإكسابها المهارات اللازمة

أكتوبر المقبل.. أكاديمية

أعلنت أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب الطبية، اعتماد برنامج الزمالة في تمريض العناية المركزة للكبار، والمقرر أن يبدأ أوائل شهر أكتوبر المقبل، تحت مظلة الهيئة للتخصصات الصحية.

يأتي تنفيذ هذا البرنامج بهدف الارتقاء بالكوادر التمريضية الوطنية وتطوير قدراتها وإكسابها المهارات العلمية والعملية التخصصية بالعناية المركزة، بعدما أثبتت الظروف الحالية لجائحة كورونا أهميتها البالغة والحاجة الماسة إليها من أجل مساندة المرضى.

وستسخر المجموعة إمكاناتها كافة لخدمة هؤلاء المتدربين من خلال توفير بيئة نموذجية، ومحاضرين ذوي خبرات علمية عالية، إضافة إلى تجهيزات مستشفيات المجموعة الحديثة والتقنية بهدف تحقيق الاستفادة القصوى والكاملة من البرنامج التدريبي.

وسيتم تنفيذ البرنامج تحت شعار (ندرب - نؤهل - نوطن) الذي أطلقته المجموعة العام الماضي، تماشياً مع الرؤية الوطنية وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية التي تضع توطين الوظائف وتدريب وتأهيل الشباب في سلم أولوياتها.

ودعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، الراغبين في الالتحاق بهذا البرنامج، إلى إتمام متطلبات القبول لدى هيئة التخصصات الصحية واجتياز المقابلات الشخصية ومراحل الفرز المعتمدة من قبل الهيئة للبرنامج.

يُذكر أن أكاديمية سليمان الحبيب أضحت تمتلك خبرات متراكمة في مجال التدريب والتأهيل، إذ حققت نجاحات متقدمة ومتتالية، حيث وقعت عديداً من اتفاقيات التعاون مع الجامعات لاستقطاب خريجيها ونجحت في إطلاق 21 برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية (منها 16 برنامجاً للزمالة في عددٍ من التخصصات العامة والدقيقة، و5 دبلومات للتمريض والوظائف الصحية المساندة).

وفي مجال التعليم الطبي المستمر نفّذت المجموعة أكثر من 4000 فعالية بإجمالي عدد 8000 ساعة تعليماً طبياً مستمراً ودرّبت أكثر من 160 ألف ممارس صحي في التخصصات كافة.أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب الطبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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