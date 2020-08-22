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"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 9 مساء

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"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 9 مساء "مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 9 مساء
"الأرصاد" نبهت لأمطار ورياح سطحية على عدة محافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها .مديرية الدفاع المدني الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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