أمين مجلس "التعاون" يدعو الأطراف الليبية إلى انخراط عاجل في الحوار السياسي

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فيما رحّب بالبيانات الصادرة بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات القتالية

أعرب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف؛ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ترحيبه بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا، بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار وكل العمليات القتالية في الأراضي الليبية كافة.

ودعا "الحجرف"؛ الأطراف في ليبيا كافة، إلى الالتزام بهذه الخطوة البناءة، والانخراط العاجل في الحوار السياسي والعمل من خلال وساطة الأمم المتحدة للوصول إلى حل دائم وشامل لإنهاء الاقتتال والصراع في ليبيا وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف