أخبار عاجلة

7 آلاف طلقة ودروع وطائرة.. شاهد حقائق مرعبة عن جريمة "سفاح نيوزيلندا" -
بـ 1.5 مليون جنيه.. إحباط تهريب 225 طربة حشيش بالسويس -
الأردن : تدريس المواد غير الأساسية عن بعد​ - تفاصيل الدوام -
"العجمي" إلى المرتبة الحادية عشرة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع -
أمير نجران يدشّن عربات الصحة المتنقلة -
نجح مع الفئران.. استشاري: علاج السكري بخلايا "بيتا" المرحلة الأهم للإنسان -
الأردن : موظفون بمعبر جابر تسببوا بالإصابات المحلية مؤخرا -
"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية حتى الـ 7 مساءً -
الإمارات تسجل 275 إصابة جديدة بكورونا -
عمّان تعلن عن إصابة وزير عراقي بكورونا ونظيره الأردني قيد الحجر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بسبب كورونا.. ظاهرة بيئية تحدث "لأول مرة" منذ سبعينيات القرن الماضي

Print
بسبب كورونا.. ظاهرة بيئية تحدث "لأول مرة" منذ سبعينيات القرن الماضي بسبب كورونا.. ظاهرة بيئية تحدث "لأول مرة" منذ سبعينيات القرن الماضي
ما هي قصة "يوم تجاوز الأرض"؟

بسبب كورونا.. ظاهرة بيئية تحدث

تراجع معدل استهلاك الإنسان للموارد على كوكب الأرض بسبب تفشي جائحة كوفيد-19 هذا العام، بحسب تقرير بيئي صدر مؤخرًا.

وتشير تقديرات الباحثين في منظمة " البصمة البيئية العالمية" المعنية بمراقبة استهلاك موارد الأرض، إلى أن تقلص النشاط البشري بسبب الجائحة هذا العام أعاد المعدلات إلى ما قبل عام 2006، حسب موقع قناة "الحرة".

ووجد الباحثون أن عمليات الإغلاق جراء الفيروس أدت إلى انخفاض بنسبة 9.3 في المئة، فيما يعرف باسم "البصمة البيئية"، وهي وحدة تستخدمها المنظمة لقياس مدى استهلاك الإنسان للموارد الطبيعية.

ويعكس ذلك تراجع ما يعرف باسم "يوم تجاوز الأرض" Earth Overshoot Day ؛ وهو التاريخ الذي يتجاوز فيه استهلاك الموارد في السنة قدرة الأرض على تجديد تلك الموارد في ذلك العام.

وتراجع "يوم تجاوز الأرض" من 29 يوليو في العام الماضي، إلى 22 أغسطس هذا العام؛ ما يعكس تغيرًا إيجابيًّا في 2020.

هذا التحوّل الذي امتدّ لثلاثة أسابيع في عام واحد هو الأكبر على الإطلاق منذ أنْ بدأ احتساب "تجاوز" الأرض في سبعينيات القرن الماضي، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقد أدّى ارتفاع عدد السكان وزيادة معدل استهلاك الفرد إلى حدوث هذا "التجاوز" في وقت مبكّر من العام حتى وصل إلى شهر يوليو، لأول مرة في 2019. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موريتانيا: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

موريتانيا: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

الصين: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها وافدة

الصين: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها وافدة

الأردن : 33 اصابة جديدة بفيروس كورونا منها 29 حالة محلية

الأردن : 33 اصابة جديدة بفيروس كورونا منها 29 حالة محلية

الاردن : وفاة جديدة بفيروس كورونا

الاردن : وفاة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية