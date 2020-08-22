أخبار عاجلة

الأردن : تدريس المواد غير الأساسية عن بعد​ - تفاصيل الدوام -
"العجمي" إلى المرتبة الحادية عشرة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع -
أمير نجران يدشّن عربات الصحة المتنقلة -
نجح مع الفئران.. استشاري: علاج السكري بخلايا "بيتا" المرحلة الأهم للإنسان -
الأردن : موظفون بمعبر جابر تسببوا بالإصابات المحلية مؤخرا -
"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية حتى الـ 7 مساءً -
الإمارات تسجل 275 إصابة جديدة بكورونا -
عمّان تعلن عن إصابة وزير عراقي بكورونا ونظيره الأردني قيد الحجر -
بأمر ملكي عُين رئيس لها.. ماذا تعرف عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات؟ -
من دون لمس.. "ابتكار ذكي" في مراحيض الطائرات لمواجهة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بؤرة الجائحة".. لا إصابات محلية لليوم السادس على التوالي

Print
"بؤرة الجائحة".. لا إصابات محلية لليوم السادس على التوالي "بؤرة الجائحة".. لا إصابات محلية لليوم السادس على التوالي
بكين أعلنت اليوم عن 22 إصابة جديدة بكورونا جميعها وافدة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت: إنها سجلت 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 21 أغسطس، وهو نفس عدد الإصابات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان لها، أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم السادس على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية، ولم يتم أيضًا تسجيل حالات وفاة جديدة.

ووفق "رويترز": سجلت الصين كذلك 34 حالة حاملة للفيروس، لكنها خالية من الأعراض، ارتفاعًا من 23 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 21 أغسطس الجاري 84939، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4634.الصين الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موريتانيا: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

موريتانيا: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

الصين: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها وافدة

الصين: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها وافدة

الأردن : 33 اصابة جديدة بفيروس كورونا منها 29 حالة محلية

الأردن : 33 اصابة جديدة بفيروس كورونا منها 29 حالة محلية

الاردن : وفاة جديدة بفيروس كورونا

الاردن : وفاة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية