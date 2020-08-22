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سحب ممطرة ورياح نشطة.. هذا ما كشفته "الأرصاد" عن توقعاتها لـ "طقس السبت"

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سحب ممطرة ورياح نشطة.. هذا ما كشفته "الأرصاد" عن توقعاتها لـ "طقس السبت" سحب ممطرة ورياح نشطة.. هذا ما كشفته "الأرصاد" عن توقعاتها لـ "طقس السبت"
التقرير اليومي للهيئة أوضح حركة وسرعة الرياح على البحر الأحمر والخليج العربي

سحب ممطرة ورياح نشطة.. هذا ما كشفته

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، الطائف)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، جازان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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