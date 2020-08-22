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الأردن : تدريس المواد غير الأساسية عن بعد - تفاصيل الدوام
-
الاثنين 24 أغسطس 2020 01:17 مساءً
"العجمي" إلى المرتبة الحادية عشرة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع
-
الاثنين 24 أغسطس 2020 01:10 مساءً
أمير نجران يدشّن عربات الصحة المتنقلة
-
الاثنين 24 أغسطس 2020 01:10 مساءً
نجح مع الفئران.. استشاري: علاج السكري بخلايا "بيتا" المرحلة الأهم للإنسان
-
الاثنين 24 أغسطس 2020 01:10 مساءً
الأردن : موظفون بمعبر جابر تسببوا بالإصابات المحلية مؤخرا
-
الاثنين 24 أغسطس 2020 12:57 مساءً
"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية حتى الـ 7 مساءً
-
الاثنين 24 أغسطس 2020 12:50 مساءً
الإمارات تسجل 275 إصابة جديدة بكورونا
-
الاثنين 24 أغسطس 2020 12:50 مساءً
عمّان تعلن عن إصابة وزير عراقي بكورونا ونظيره الأردني قيد الحجر
-
الاثنين 24 أغسطس 2020 12:50 مساءً
بأمر ملكي عُين رئيس لها.. ماذا تعرف عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات؟
-
الاثنين 24 أغسطس 2020 12:50 مساءً
من دون لمس.. "ابتكار ذكي" في مراحيض الطائرات لمواجهة كورونا
-
الاثنين 24 أغسطس 2020 12:29 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
ايه اللي حصل في مصر النهاردة # تغطية_موسعة مع حور محمد ورغدة بكر
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 22 أغسطس 2020 09:06 صباحاً
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