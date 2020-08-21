25 اصابة بفيروس كورونا في الأردن

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جى بي سي نيوز :- سُجِّلت اليوم (34) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:

- (25) حالة محليّة توزّعت كما يلي:- (19) حالة في محافظة العاصمة عمّان، (12) حالة منها مخالطة لمصابين سابقين، و(7) حالات تحت الاستقصاء من النادي الفيصلي.

- (4) حالات من محافظة إربد، جميعها مخالطة لمصابين سابقين.

- حالة من محافظة الزرقاء مخالطة لمصاب سابق.

- حالة من محافظة البلقاء لأحد أعضاء النادي الفيصلي. (تحت الاستقصاء)

- (9) حالات خارجيّة، توزّعت كما يلي:

- (6) حالات لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر. (1 من السعوديّة، و1 من قطر، و1 من الإمارات، و1 من أوكرانيا، و1 من أمريكا، ومرافق لأحد المصابين).

- (3) حالات لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر مركز حدود العمري.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1532) حالة ، كما سُجّلت حالة شفاء واحدة هذا اليوم، في مستشفى الأمير حمزة.

و تمّ إجراء (7367) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (728339) فحصاً.

إجراءات أخرى:

- في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).



