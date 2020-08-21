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الاتحاد السعودي يستعين بطاقم تحكيم مصري.. للجولات الختامية من دوري المحترفين

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الاتحاد السعودي يستعين بطاقم تحكيم مصري.. للجولات الختامية من دوري المحترفين الاتحاد السعودي يستعين بطاقم تحكيم مصري.. للجولات الختامية من دوري المحترفين

الاتحاد السعودي يستعين بطاقم تحكيم مصري.. للجولات الختامية من دوري المحترفين

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقيه طلباً من نظيره السعودي يطلب فيه الاستعانة بطاقم تحكيم مصري لإدارة مباريات ببطولة الدوري السعودي.

وأكد الاتحاد المصري في بيان رسمي، أنه استقبل خطاباً رسمياً من نظيره السعودي، يطلب خلاله الاستعانة بطاقم تحكيم مصري لإدارة عدد من مباريات الدوري السعودي.

وقال الاتحاد السعودي في خطابه إنه يرغب في الاستعانة بخدمات طاقم التحكيم المكون من جهاد جريشة “حكم ساحة”، والمساعدين، أحمد حسام طه وتحسين أبو السادات، للمشاركة في إدارة مباريات في الجولتين (29 و30) من الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولتين 29 و30 من الدوري السعودي بدايةً من يوم الجمعة 4 سبتمبر المقبل، وحتى الأربعاء الموافق 9 من الشهر ذاته.

وفي السياق ذاته، أعرب الاتحاد المصري عن موافقته على طلب نظيره السعودي الشقيق، مشيراً إلى أن الطاقم التحكيمي سيغادر إلى مساء اليوم.الاتحاد السعودي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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