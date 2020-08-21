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إشبيلية يتوج بلقب الدوري الأوروبي.. للمرة السادسة في تاريخه

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على حساب إنتر ميلان

إشبيلية يتوج بلقب الدوري الأوروبي.. للمرة السادسة في تاريخه

توج إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي "اليوروبا ليغ" للمرة السادسة في تاريخه عقب انتصاره أمس الجمعة على إنتر ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب راين إينرجي ستاديون في مدينة كولن الألمانية.

يدين إشبيلية بتعزيزه الرقم القياسي من حيث عدد الألقاب في المسابقة والفوز به للمرة السادسة من أصل ست مباريات نهائية إلى الهولندي لوك دي يونغ (12 و33) والبرازيلي دييغو كارلوس (74) اللذين سجلا الأهداف، فيما كان هدفا إنتر من نصيب البلجيكي روميلو لوكاكو (5 من ركلة جزاء) والأوروغواياني دييغو غودين (36).

إشبيلية يتوج بلقب الدوري الأوروبي.. للمرة السادسة في تاريخه

إشبيلية يتوج بلقب الدوري الأوروبي.. للمرة السادسة في تاريخه

الدوري الأوروبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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