الجيش التركي يرسل 6 أرتال عسكرية ضخمة إلى إدلب

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جي بي سي نيوز :- دخلت 6 أرتال عسكرية ضخمة للجيش التركي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى منطقة خفض التصعيد الرابعة شمال غربي سوريا (إدلب)، وذلك في إطار التعزيزات التي ترسلها تركيا بشكل مستمر لدعم نقاطها وقواعدها العسكرية هناك.

وقال مصدر خاص لـ”وكالة أنباء تركيا” إن “الجيش التركي أدخل خلال ساعتين 6 أرتال عسكرية ضخمة إلى إدلب، دخلت من معبر كفرلوسين العسكري،حيث دخل الرتل الأول عند الساعة الـ 10 مساءً، تبعته الأرتال الخمسة الأخرى، والتي ضمت عددا كبيرا من الآليات العسكرية الثقيلة والدبابات والمدرعات وشاحنات ذخيرة ومعدات لوجستية”.

وأشار المصدر إلى أن “عدد الأرتال العسكرية التركية التي دخلت إلى محافظة إدلب، منذ بداية شهر آب/أغسطس الجاري، وصل إلى 23 رتلاً”.

يُذكر أن الجيش التركي أنشأ عدة نقاط عسكرية جديدة في المنطقة، كان آخرها القاعدة العسكرية على تل “الراقم” بريف اللاذقية الشمالي في التاسع من آب/أغسطس الجاري، ليصل عدد النقاط والقواعد العسكرية التركية في إدلب إلى 66 نقطة.

وكالة انباء تركيا