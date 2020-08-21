"التجارة" تشهِّر بمنشأة تبيع دجاجًا فاسدًا غير صالح للاستهلاك

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شهّرت وزارة التجارة بفرع شركة، تختص بتجارة المواد الغذائية ومستلزمات المطاعم بمدينة الدمام، ومالك ومدير الفرع؛ وذلك إثر صدور حكم قضائي، يدينهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وعرض وبيع دجاج فاسد وغير صالح للاستهلاك، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لخطورتها على صحة وسلامة المستهلك.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالدمام متضمنًا غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة المخالفة، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية لوقوف الفِرق الرقابية لوزارة التجارة على فرع المنشأة الواقعة في أسواق الخضار بمدينة الدمام، وضبطت 14 قطعة من شرائح الدجاج الفاسدة؛ فتمت مصادرتها وإتلافها، واستدعاء المسؤولين عن المنشأة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة، ثم إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتؤكد وزارة التجارة مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين. وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.وزارة التجارة مكافحة الغش التجاري