العين يسقط في محطة الأنصار بثنائية.. ويتمسك بالصدارة

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في افتتاح الجولة الـ32 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

انطلقت اليوم منافسات الجولة الـ32 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 5 مباريات. وتعادل فريق القادسية مع ضيفه فريق نجران بنتيجة 1-1؛ ليرتفع رصيد القادسية إلى 57 نقطة بالمركز الثالث، ورفع نجران رصيده عند 43 نقطة بالمركز الحادي عشر.

وفاز فريق الشعلة على ضيفه الجيل بنتيجة 2-1؛ ليرفع الشعلة رصيده لـ 45 نقطة بالمركز التاسع، بينما بقي الجيل عند رصيده السابق 37 نقطة بالمركز الثالث عشر. فيما فاز فريق التقدم على ضيفه فريق جدة بنتيجة 1-0؛ ليرفع التقدم رصيده إلى 27 نقطة بالمركز التاسع عشر (قبل الأخير)، بينما بقي فريق جدة على رصيده السابق بـ47 نقطة بالمركز السابع.

وتعادل فريق الطائي مع ضيفه فريق الخليج بنتيجة 3-3؛ ليصبح رصيد الطائي 44 نقطة بالمركز العاشر، فيما أصبح رصيد فريق الخليج 33 نقطة بالمركز الخامس عشر. وحقق فريق الأنصار فوزًا على ضيفه فريق العين بنتيجة 2-1؛ ليصبح رصيد الأنصار 33 نقطة بالمركز السادس عشر، بينما بقي العين عند النقطة الـ61 بالمركز الأول مؤقتًا منتظرًا لقاء منافسه فريق الباطن صاحب الـ60 نقطة غدًا أمام ضيفه حطين.

وتُستكمل غدًا الجولة الـ32 بخمسة لقاءات، وفيها يستضيف فريق النهضة فريق النجوم، ويلعب الكوكب أمام الثقبة، والباطن ضد حطين، والجبلين مع المجزل، وأحد ضد البكيرية في آخر مباريات الجولة.

دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى