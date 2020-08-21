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البحر الأحمر.. متعة الغوص بين حدائق الشعاب المرجانية في "حقل".. لوحة أشبه بالخيال

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تعد واحدة من أبرز المواقع السياحية في

البحر الأحمر.. متعة الغوص بين حدائق الشعاب المرجانية في

تعد مياه البحر الأحمر بمحافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك شمال غرب السعودية مقصدًا جميلاً لهواة الغوص؛ وذلك لما تتمتع به بيئته البحرية من تنوع إحيائي، أسهم في جعلها وجهة مثالية للغواصين بمختلف خبراتهم.

والتقطت عدسة واس جمال الحياة البحرية في تلك الأعماق التي يبدي من أجلها الكثير من محبي البحر ولعهم الشديد بها، سواء تعلق الأمر بالسباحة أو الرياضات المائية البحرية، أو صيد الأسماك.. لكن الغالب منهم يذهب لاستكشاف تلك الأعماق التي تظل عالمًا مجهولاً ينتظر أن تُكتشف أسراره الدفينة.

وتعد محافظة حقل واحدة من أبرز المواقع السياحية في السعودية، وتتفرد بمناخ معتدل صيفًا، ودافئ شتاء. وتتميز أعماق مياهها بصفاء الرؤية، وتعدُّد التضاريس، وتنوُّع الكائنات الحية البحرية المتنوعة في أشكالها وألوانها، مثل: حيوان "نجم البحر"، و"الحلزونات"، و"دودة البحر" الجميلة التي جعلت هذا الموقع مقصدًا للباحثين والمصورين العالميين، وحدائق "الشعاب المرجانية" التي ترسم في المكان لوحة جميلة أشبه بالخيال.

البحر الأحمر.. متعة الغوص بين حدائق الشعاب المرجانية في

البحر الأحمر.. متعة الغوص بين حدائق الشعاب المرجانية في

البحر الأحمر.. متعة الغوص بين حدائق الشعاب المرجانية في

البحر الأحمر.. متعة الغوص بين حدائق الشعاب المرجانية في

البحر الأحمر.. متعة الغوص بين حدائق الشعاب المرجانية في

البحر الأحمر.. متعة الغوص بين حدائق الشعاب المرجانية في

البحر الأحمر.. متعة الغوص بين حدائق الشعاب المرجانية في

البحر الأحمر.. متعة الغوص بين حدائق الشعاب المرجانية في

البحر الأحمر.. متعة الغوص بين حدائق الشعاب المرجانية في

البحر الأحمر حقل تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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