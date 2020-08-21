أخضر الناشئين يواصل تحضيراته لكأس آسيا.. في أبها

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واصل المنتخب السعودي تحت 16 عاماً لكرة القدم، اليوم الجمعة، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، والذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 في البحرين، والمقرر انطلاقها شهر نوفمبر المقبل.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، تركّز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين تكتيكية حول البناء من الخلف، والضغط على حامل الكرة.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عاماً 2021، أوقعت الأخضر في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان، وإندونيسيا، والصين.المنتخب السعودي