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وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل ضابط وإصابة عسكريين اثنين عقب انفجار في سوريا

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وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل ضابط وإصابة عسكريين اثنين عقب انفجار في سوريا وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل ضابط وإصابة عسكريين اثنين عقب انفجار في سوريا

جي بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل ضابط روسي وإصابة عسكريين اثنين آخرين بتفجير عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق في محافظة دير الزور السورية.

وأضافت الوزارة أن الانفجار وقع لدى مرور رتل عسكري روسي كان عائدا بعد تنفيذه عملية إنسانية.

كما ذكرت أنه تم إجلاء الضابط المصاب من المكان لتقديم المساعدة الطبية له، غير أنه توفي متأثرا بجروحه.

وقالت إن العسكري القتيل كان مستشارا عسكريا كبيرا برتبة لواء، وتم تقديمه لمنحه وساما بعد الوفاة.

وتعهدت الوزارة بتقديم كل المساعدة اللازمة لعائلة القتيل .

المصدر: نوفوستي

جي بي سي نيوز

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