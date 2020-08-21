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نادي سباقات الخيل يقيم حفل سباقه الخامس ضمن موسم المصيف

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نادي سباقات الخيل يقيم حفل سباقه الخامس ضمن موسم المصيف نادي سباقات الخيل يقيم حفل سباقه الخامس ضمن موسم المصيف
وفق إجراءات وإرشادات احترازية اعتمدتها الجهات المختصة

نادي سباقات الخيل يقيم حفل سباقه الخامس ضمن موسم المصيف

أقام نادي سباقات الخيل اليوم حفل سباقه الخامس ضمن فعاليات سباق الخيل للمصيف لهذا العام 2020 م / 1442 هــ بميدان الملك خالد للفروسية في الحوية بمحافظة الطائف.

وتكون السباق من سبعة أشواط :

الأول إنتاج مفتوح الدرجات بمسافة 2000 متر والثاني إنتاج السعودية للخيل المبتدئة بمسافة 2000 متر، والشوط الثالث مفتوح الدرجات بمسافة 1650 مترا، والشوط الرابع بجزئيه للخيل المبتدئة بمسافة 1650 مترا.

وجاءت نتائج الجزء الأول كما يلي :

المركز الأول معالم نجد لتركي فيحان المغيري، ونال المركز الثاني العسم لمحمد عويد الديحاني، وحاز المركز الثالث يهدي لعبدالله محمد الطخيم، ونال المركز الرابع ظليل لفارس تيسير الفتوح، وحقق المركز الخامس سعد الخوي لماجد مهل البقمي، فيما جاء الجزء الثاني، كما يلي المركز الأول الراس الشامخ لسعد غربي الجنيدي، وحل في المركز الثاني دونان لمحمد نايف المرزوقي، وحقق المركز الثالث عاتبهم لطريخم محمد السبيعي، ونال المركز الرابع عرنون لحمود حسين الشويب، وجاء في المركز الخامس والأخير قناص الخيل لأبناء عبدالله سعد الفراج، فيما حدّد الشوط الخامس للأفراس المستوردة مفتوح الدرجات بمسافة 1200 مترا، وجاء الشوط السادس للخيل المستوردة هانديكاب بمسافة 1650 متراً وأخيراً الشوط السابع إنتاج السعودية ربحت ( 1 ـ 3 ) فوز بمسافة 1200 متر.

واتخذت إدارة النادي إجراءات وإرشادات احترازية اعتمدتها الجهات المختصة، من فحص للحرارة، وتباعد جسدي، وترك مسافة آمنة، ولبس الكمامة الإلزامي، واستخدام معقمات اليدين، وحصر الحضور على موظفي السباق والمدربين ومساعديهم والخيالة فقط، ومرافقة سايس واحد لكل جواد.سباقات الخيل السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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