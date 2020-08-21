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"تحكُّم" يتوِّج 3 فائزين في بطولة (7/1) للسيارات اللاسلكية والروبوت

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"تحكُّم" يتوِّج 3 فائزين في بطولة (7/1) للسيارات اللاسلكية والروبوت "تحكُّم" يتوِّج 3 فائزين في بطولة (7/1) للسيارات اللاسلكية والروبوت
"الفغم" أكد أن المنافسة شهدت عروضًا مميزة واستعراضًا لمهارات القيادة

توَّج سعود الفغم، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد والروبوت "تحكم"، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة 7/1 للسيارات اللاسلكية التي نظمها الاتحاد الجمعة 21 أغسطس في مقر الرياضات اللاسلكية بالرياض.

وتفصيلاً، سلَّم "الفغم" دروع المراكز الثلاثة لكل من: عبدالحكيم المهنا ومحمد الكثيري ومهدي العيسى على الترتيب.

وشهدت بطولة 7/ 1 للسيارات اللاسلكية مشاركة 18 متنافسًا، أظهروا مهارات متنوعة في التحكم والقيادة لمثل هذا النوع من السيارات.

وأشاد الفغم بمهارة الفائزين بالبطولة مشيرًا إلى أن المنافسة شهدت عروضًا مميزة، واستعراضات لمهارات قيادة السيارات اللاسلكية، مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات واللوائح الخاصة بالبطولة، إضافة إلى التقيد بجميع وسائل السلامة والأمان، وتطبيق البروتوكولات والإجراءات الخاصة بمواجهة التي أقرتها الجهات المعنية في .

وأكد "الفغم" أن الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت "تحكم" يستهدف في جميع فعالياته وبطولاته فئات المجتمع كافة، وعلى رأسهم الشباب. مشيرًا إلى أن وزارة الرياضة متمثلة برئيسها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل لا تدخر أي جهد في تقديم سُبل الدعم من أجل نشر مثل هذه الرياضات وفعالياتها.

يُشار إلى أن اتحاد "تحكم" هو المظلة الرسمية للرياضات اللاسلكية "الطائرات اللاسلكية، والسيارات اللاسلكية، والقوارب اللاسلكية، والروبوت"، وأقام منذ تأسيسه حتى اليوم 57 بطولة ونشاطًا في جميع مجالات الرياضات اللاسلكية.الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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