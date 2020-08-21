الصحف البرتغالية تصف عودة النصر أمام التعاون بالقوية.. بقيادة فيتوريا

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وصفت الصحف البرتغالية فوز النصر على التعاون بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بالفوز المثير والهام في ذات الوقت، بقيادة مدربه روي فيتوريا الذي تفوق على منافسه بقيادة مواطنه فيتور كامبيلوس.

وكتب موقع «مايس فوتبول» المهتم بكرة القدم عن المباراة، ليؤكد بأن النصر ظهر بصورة مغايرة لما كان عليه في الديربي منذ أيام، ليسجل عبد الرزاق حمد الله ثلاثة أهداف، ويضيف أمرابط هدفاً خلال اللقاء الذي شارك فيه أيضاً البرتغالي ماتشادو مدافع التعاون.

أما صحيفة «آبولا» فأشارت إلى عودة النصر مع روي فيتوريا بشكل مميز خلال المباراة أمام التعاون، مع التركيز على تألق حمد الله تهديفياً، وارتفاع رصيد النقاط إلى 54، بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، والذي خسر أمام الأهلي.

النصر