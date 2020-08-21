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"هيئة الصحفيين في الإحساء" تستضيف حلقة نقاشية حول تنظيم النشر وحقوق الإنسان

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"العتيبي": تأتي ضمن تطوير القدرات المهنية للعاملين في الصحافة والإعلام.. الاثنين القادم

تستضيف هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء، "عن بعد"، في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء الاثنين المقبل الـ5 من شهر محرم الحالي، الموافق لـ24 من أغسطس الجاري، لمدة 90 دقيقة؛ أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود بالرياض الدكتور سعيد بن قشاش الغامدي، لتقديم حلقة نقاش افتراضية بعنوان: "التنظيم القانوني للنشر الإعلامي وحقوق الإنسان في المملكة العربية "، ويديرها رئيس لجنة العلاقات العامة في هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء بدر الشهاب.

وفي التفاصيل: أوضح الشهاب أن الحلقة النقاشية تشتمل على 5 محاور؛ وهي: وظائف وسائل الإعلام، وسائل الإعلام وحقوق الإنسان، أنظمة ولوائح لحماية حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، لوائح وأنظمة النشر الإعلامي في المملكة العربية السعودية ودول العالم، نماذج من انتهاكات وسائل الإعلام لحقوق الإنسان.

وأكد نائب مدير هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء بدر بن عبدالله العتيبي، أن هذه المحاضرة تأتي ضمن دور الهيئة في تطوير القدرات المهنية للعاملين في الصحافة ودور الإعلام في تسليط الضوء على حقوق الإنسان، وكما يمثل الإعلام ‏ركنًا أساسيًّا من حقوق الإنسان، وهو الحق في المعرفة الصحيحة وحرية إبداء الرأي والتعبير وحماية الحقوق الخاصة للأفراد بحسب تأكيد المواثيق والقوانين والتشريعات الوطنية والدولية.

وأبان ‏العتيبي أن من أهداف هذه المحاضرات توضيح الصورة الكاملة لتعامل الإعلام مع حقوق الإنسان، والذي سيسهم في رفع مستوى الوعي والذي سيؤدي غيابه - أحيانًا بدون قصد - لدى بعض الصحفيين؛ إلى تفويتهم بعض الأخبار مما يؤثر على جودة الأداء الإعلامي وحق الجمهور في الحصول على المعلومات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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