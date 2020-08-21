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الأردن : موظفون بمعبر جابر تسببوا بالإصابات المحلية مؤخرا
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الاثنين 24 أغسطس 2020 12:57 مساءً
"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية حتى الـ 7 مساءً
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الاثنين 24 أغسطس 2020 12:50 مساءً
الإمارات تسجل 275 إصابة جديدة بكورونا
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الاثنين 24 أغسطس 2020 12:50 مساءً
عمّان تعلن عن إصابة وزير عراقي بكورونا ونظيره الأردني قيد الحجر
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الاثنين 24 أغسطس 2020 12:50 مساءً
بأمر ملكي عُين رئيس لها.. ماذا تعرف عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات؟
-
الاثنين 24 أغسطس 2020 12:50 مساءً
من دون لمس.. "ابتكار ذكي" في مراحيض الطائرات لمواجهة كورونا
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الاثنين 24 أغسطس 2020 12:29 مساءً
من النفور إلى القبول.. هكذا غيّر "كورونا" نظرة الأمريكيين للمنتقبات
-
الاثنين 24 أغسطس 2020 12:29 مساءً
"الجوازات": السماح بدخول المواطنين والعمالة المنزلية المرافقة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة
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الاثنين 24 أغسطس 2020 12:29 مساءً
بدء جولة جديدة من محادثات صياغة الدستور السوري في جنيف
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الاثنين 24 أغسطس 2020 12:29 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
قانون حماية سرية البيانات، هل يشجع ضحايا التحرش في مصر على التقدم ببلاغات؟
أخبار العالم
BBC News عربي
الجمعة 21 أغسطس 2020 06:48 مساءً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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