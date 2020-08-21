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عبور 54 شاحنة من "إغاثي الملك سلمان" لعدة محافظات في اليمن

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عبور 54 شاحنة من "إغاثي الملك سلمان" لعدة محافظات في اليمن عبور 54 شاحنة من "إغاثي الملك سلمان" لعدة محافظات في اليمن
تحمل على متنها 531 طنًّا من المساعدات والتجهيزات الطبية والتمور

عبور 54 شاحنة من

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 54 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 22 يوليو إلى 18 أغسطس 2020م، تحمل على متنها 531 طنًّا و142 كيلوغرامًا من المواد الإيوائية والتجهيزات الطبية والتمور.

وتستهدف هذه المساعدات محافظات: (عدن، وصعدة، وحجة، ومأرب، والجوف، وتعز، والحديدة، والضالع، ولحج، والمناطق المحاذية لصعدة ونازحي صعدة في حجة).

تأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز، بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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