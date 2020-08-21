بالأسماء.. ترقية 36 موظفاً في "أمانة حائل"

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عبر منصة "مسار" على مختلف المراتب

وافق أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، على ترقية 36 موظفاً من منسوبي أمانة منطقة حائل، عبر منصة "مسار" الرقمية على مختلف المراتب من المرتبة الرابعة للمرتبة العاشرة في مختلف التخصصات.

وشمل الترقيات كلاً من "سعود خاتم لباد الشمري، عبدالله صالح عساف العساف، مطيران مروي مطيران العنزي، سلطان عبدالله غانم العنزي، المهندس نايف صالح محسن الرشيدي، المهندس هشام صالح عقلا الواكد، المهندس ماجد عبدالعزيز يوسف الصويدر، رائد حبيب سمير الحربي، علي فهد علي المغيص، علي عبدالله علي الحريداوي، المهندس احمد عبدالله احمد الطويرب، فهد علي فهد النصار، بداح برجس بدر الشمري، فهد صالح حمود الغريس، أحمد ظبيان مناور الشمري، عبدالرحمن لافي فناطل العنزي، فراج ناصر عبيد العنزي، ابراهيم سالم صالح العتيق، حسين خلف جزاع الشمري، رائد عبيد عبدالله العتيبي، المهندس احمد عبدالله علي المايز، بدر راشد محمد الحربي، سلمان عويجان عياد الرشيدي، سليمان صالح ناصر الهواوي، محمد براهيم سعود التميمي، سلامه خالد ابراهيم الشومر، مشعل هاشم عبدالله الهاشم، سعد علي عبدالله علي، محمد مضحي رفاع الشمري، احمد خالد حسين الخريصي، حمود هضيب صلفيق الشمري، عبدالكريم دوش سعود الشمري، فهد خلف والم السعدي، خالد خلف السندي الشمري، سطام عبدالرحمن محمد الحربي، صالح ساكت تركي الشمري".

وبارك "ابو راس" لجميع الموظفين المترقين، وحثهم على بذل المزيد من الجهود لخدمة المنطقة، مشيراً إلى أن الترقيات تأتي في إطار جهود أمانة منطقة حائل الرامية لتوفير أقصى درجات التميز والكفاءة والفعالية للموظف في بيئةِ عملٍ مُستقرة مُحفزة قوامها الانتماء والإبداع والالتزام.

وأعرب المترقون عن شكرهم وامتنانهم لأمين منطقة حائل على هذه الثقة وعلى ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة منطقة حائل وتحفيزه المستمر للموظفين، مؤكدين أن ذلك سيكون دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن.