أخبار عاجلة

الأردن : موظفون بمعبر جابر تسببوا بالإصابات المحلية مؤخرا -
"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية حتى الـ 7 مساءً -
الإمارات تسجل 275 إصابة جديدة بكورونا -
عمّان تعلن عن إصابة وزير عراقي بكورونا ونظيره الأردني قيد الحجر -
بأمر ملكي عُين رئيس لها.. ماذا تعرف عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات؟ -
من دون لمس.. "ابتكار ذكي" في مراحيض الطائرات لمواجهة كورونا -
من النفور إلى القبول.. هكذا غيّر "كورونا" نظرة الأمريكيين للمنتقبات -
"الجوازات": السماح بدخول المواطنين والعمالة المنزلية المرافقة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة -
بدء جولة جديدة من محادثات صياغة الدستور السوري في جنيف -
حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد من المدينة.. إزالة 340 ألف م2 تعديات على أراضٍ حكومية

Print
مبانٍ وأحواش وسواتر ترابية بمواقع ومساحات مختلفة.. و"الأمانة" تتوعد

شاهد من المدينة.. إزالة 340 ألف م2 تعديات على أراضٍ حكومية

أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة، ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي، الأسبوع الماضي، عدداً من التعديات على أراضي حكومية قدرت مساحاتها الإجمالية بـ 340 ألف متر مربع، تمثلت في إقامة مبانٍ وأحواش وسواتر ترابية في عدة مواقع وبمساحات مختلفة.

وبينت أمانة المنطقة، أنه من خلال الفرق الميدانية في نطاق البلديات تم رصد تلك التعديات وتم التعامل معها وفق الأنظمة، مشيرةً إلى أنه تم رصد في نطاق بلدية العاقول تعديات تقدر مساحتها بـ 36 ألف متر مربع، فيما تم رصد تعديات أخرى في نطاق بلدية أبيار الماشي تقدر مساحتها بـ 154 ألف متر مربع، أيضاً تعديات في الصويدرة تقدر بـ116 ألف متر مربع، فيما تم في المليليح رصد تعديات تقدر بـ 36 ألف متر مربع، وكذلك في المندسة تم رصد تعديات بـ 6 آلاف متر مربع، لافتة إلى أنه تم إزالة جميع تلك التعديات.

فيما أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة، أنها ستواصل ملاحقة المعتدين على الأراضي الحكومية ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعدٍ يتم رصده في أي موقع، وذلك عبر مركز العمليات الموحد (٩٤٠) أو عبر تطبيق بلدي المتوفر في الهواتف الذكية.

شاهد من المدينة.. إزالة 340 ألف م2 تعديات على أراضٍ حكومية

شاهد من المدينة.. إزالة 340 ألف م2 تعديات على أراضٍ حكومية

أمانة المدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية حتى الـ 7 مساءً

"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية حتى الـ 7 مساءً

الإمارات تسجل 275 إصابة جديدة بكورونا

الإمارات تسجل 275 إصابة جديدة بكورونا

عمّان تعلن عن إصابة وزير عراقي بكورونا ونظيره الأردني قيد الحجر

عمّان تعلن عن إصابة وزير عراقي بكورونا ونظيره الأردني قيد الحجر

بأمر ملكي عُين رئيس لها.. ماذا تعرف عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات؟

بأمر ملكي عُين رئيس لها.. ماذا تعرف عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات؟

شبكة عيون الإخبارية